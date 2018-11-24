فيديو - الشحات عن الانضمام للأهلي المصري: لم أحسم موقفي بعد

2018/11/25 | 00:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زهيرة عادل فيسبوك تويتر أكد حسين الشحات؛ المحترف المصري في صفوف العين الإماراتي، أنه لم يحسم موقفه بعد من الانتقال إلى الأهلي المصري من عدمه، على أن يتضح الموقف بشكل كامل عقب كأس العالم للأندية.

وكان زوران ماميتش؛ المدير الفني للزعيم الإماراتي، قد أعلن مؤخرًا تمسكه ببقاء اللاعب، مؤكدًا أنه أفضل اللاعبين في المنطقة خلال الفترة الحالية.(طالع التصريحات)

الشحات قال، خلال تصريحاته لقناة "أبو ظبي" الرياضية: "لم أحسم قراري بعد، عقب كأس العالم للأندية سأحسم موقفي إما بالبقاء في العين أو الانتقال للأهلي، لكن حاليًا لم يفاوضني أحد، من الممكن أن يكون هناك مفاوضات مع الإدارة لكن ليس معي".



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وبسؤاله حول عدم انتظام مشاركته أساسيًا مع الفريق، علق:"لم يحدث أي شيء، المشكلة أنه إذا لم يسجل لاعب أهداف لفترة، تتردد نغمة تراجع مستواه، لكن الكرة ليست أهداف فقط، هناك أدوار أخرى إذا أداها اللاعب في الملعب يصبح راضيًا عن مستواه، وهذا أهم من التسجيل".

"لم أتخذ قراراً بعد بخصوص الانتقال إلى الأهلي..



وسأقرر بعد بطولة العالم للأندية"حسين #الشحات لاعب فريق #العين #جيم_أوفر #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/NmDu3x4e5I

— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢٤ نوفمبر ٢٠١٨فيديو - حسين الشحات عن رحيله عن العين: لماذا أشارك حاليًا؟

يذكر أن الشحات كان قد انضم إلى العين في يناير 2018 على سبيل الإعارة قادمًا من مصر المقاصة، قبل أن يقوم العين بشرائه نهائيًا قبل نهاية إعارته.

وشارك المصري اليوم في فوز فريقه اتحاد كلباء بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة العاشرة بالدوري الإماراتي، ليحتل العين المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 22 نقطة.

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