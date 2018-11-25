2018/11/25 | 00:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. شبكة الاعلام تنقل تعرض سيطرة النصر في ذي قار لصاعقة رعدية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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