معيط: الموازنة العامة لمصر لا تتحمل أي عبء في تمويل إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة

2018/11/25 | 00:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الموازنة العامة للدولة لا تتحمل أية أعباء في تمويل إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، التى تُمَوَل ذاتيا عبر سياسة “جريئة” وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال معيط إن هناك 13 مدينة جديدة يجرى إنشاؤها حاليا، بخلاف العاصمة الإدارية، ستكون إضافة مهمة للاقتصاد القومي، الذي استفاد أيضا من المشروعات القومية الأخرى، وعلى رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس، حيث حولت القناة أكثر من 4 مليارات دولار لموازنة العام المالي الحالي 2018/2019.

جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية لوزير المالية، السبت، بالندوة السنوية للمؤسسة الروتارية – مصر، التي عقدت بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت شعار “التنمية من خلال المنظمات الخدمية”، وحضر الندوة عبد الحميد العوا، محافظ المنطقة الروتارية بمصر، وميان رسلان رئيس لجنة المؤسسة الروتارية، واللواء أحمد زكى عابدين رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال وزير المالية، “الذي تحقق بالعاصمة الإدارية الجديدة يؤكد أن الحلم تحول بالفعل إلى واقع نعيشه الآن، رغم الصعوبات والتحديات العديدة التي عانت منها مصر في الفترات السابقة لدرجة أن معدل النمو للاقتصاد القومي لبعض الأشهر في الأعوام الماضية كان سالبًا والآن تحقق مصر أعلى معدل للنمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا”.

ولفت إلى أن مصر تغلبت على مشكلة عدم انتظام التيار الكهربائي ليصبح لدينا حاليًا فائض نقوم بتصديره، كما أننا نتجه لإنتاج الكهرباء من 5 مصادر من محطات تعمل بالغاز الطبيعي والطاقة الشمسية والنووية والرياح وباستخدام الفحم، وأيضا تجاوزنا نقص إنتاج الغاز الطبيعي وكنا نضطر لاستيراده والآن حققنا الاكتفاء الذاتي من الغاز منذ سبتمبر الماضي ونتجه لمعاودة التصدير مطلع يناير المقبل.

وأكد الوزير المصري، أن الحكومة تدرك مصاعب الحياة التي يمر بها كثير من المواطنين، خاصة ارتفاع الأسعار، حيث تعمل حاليا على تبني آليات للتغلب على تلك الآثار وتخفيف أعبائها عبر تشجيع التوسع في الإنتاج وتنشيط الاقتصاد لتوفير المزيد من فرص العمل إلى جانب زيادة مخصصات التعليم والصحة.

وأكد دعم الدولة للمجتمع المدني ومشاركة رجال الأعمال في عمليات التطوير والتنمية من خلال مساهماتهم في العمل الخيري، حيث إن هناك تجارب ناجحة قائمة على هذه المساهمات.

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