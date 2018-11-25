2018/11/25 | 00:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لإغاثة منكوبي السيول ...

أعلنت مؤسسة بارزاني الخيرية أنها سترسل يوم غد الأحد مساعدات إغاثية عاجلة إلى قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين، بعد الأضرار والخسائر الكبير التي لحقت بأهالي المنطقة جراء السيول التي اجتاحتها.

وقالت ‹بارزاني الخيرية› في بيان طالعته (باسنيوز)، إنها ستلبي استغاثة المنكوبين وترسل مساعدات عاجلة صباح غد 25 نوفمبر / تشرين الثاني إلى قضاء الشرقاط.

وكانت السيول التي اجتاحت المنطقة قد أسفرت عن مصرع 12 شخصاً وإغراق أثر من 3000 منزل، وتشريد آلاف المواطنين.

ووفق المصادر المحلية فقد ارتفع منسوب المياه في المنطقة أكثر من متر واحد، كما أن الكثير من المنازل عرقت بالكامل تحت المياه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (‹بارزاني الخيرية› ترسل مساعدات عاجلة إلى الشرقاط) نشر أولاً على موقع (باسنيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (‹بارزاني الخيرية› ترسل مساعدات عاجلة إلى الشرقاط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (باسنيوز).