بالصور.. اصابات في عناصر سيطرة تفتيش خارجية بذي قار بسبب عاصفة ممطرة

2018/11/25 | 00:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادافاد مصدر امني، السبت، بان عددا من عناصر سيطرة تفتيش خارجية ذي قار اصيبوا نتيجة عاصفة ممطرة شديدة.وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "عاصفة ممطرة شديدة قلعت اعمدة ومسقفات سيطرة تفتيش الخارجية والكرفات في ذي قار".واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "ذلك تسبب باصابات في صفوف عناصر القوات الامنية المتواجدين في السيطرة".

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