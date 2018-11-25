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العراق.. وفيات جديدة بسبب السيول
2018/11/25 | 00:23
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

أعلنت وزارة الصحة العراقية السبت وفاة ستة اشخاص في واسط بسبب الأمطار التي أدت إلى تشكل السيول.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة سيف البدر إن "الأمطار الغزيرة التي سقطت على محافظة واسط، تسببت بوفاة ستة اشخاص".

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وأعلنت محافظة واسط تعطيل الدوام الرسمي ليوم الأحد بسبب الظروف الجوية.

وأودت السيول الجمعة في محافظات مختلفة في العراق بحياة عشرة أشخاص بينهم نساء وأطفال إضافة إلى العديد من الإصابات.

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