فيديو.. مدير الأقسام الداخلية يشتم طالبات: أعرفكن جميعاً.. أنتن عواهـ (..)

2018/11/25 | 01:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس تداولت صفحات التواصل الإجتماعي، السبت، تسجيلات مصورة، يظهر فيها صوت منسوب لمدير الاقسام الداخلية في جامعة السليمانية نجاد حسين، وهو يشتم طالبات محتجات “بعبارات نابية” وكانت طالبات القسم الداخلي في جامعة السليمانية قد نظمن احتجاجاً على انتشار الكلاب السائبة في محيط الجامعة، وهجومها على الاقسام.وبحسب الفيديو، فإن مدير القسم يصرخ بالطالبات […]

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