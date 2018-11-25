تركيا تبدي عدم الارتياح بشأن خطة أمريكية لوضع نقاط مراقبة على الحدود السورية

2018/11/25 | 01:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار يوم السبت إن بلاده لا تشعر بالارتياح بشأن خطط أمريكية لإقامة ”نقاط مراقبة“ في سوريا على طول أجزاء من الحدود مع تركيا.وقال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة ستقيم تلك المواقع للمساعدة في إبقاء التركيز على تطهير آخر معاقل متشددي تنظيم […]

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