المصري محمد صلاح يقود ليفربول للفوز 3-0 على واتفورد بالدوري الإنجليزي

2018/11/25 | 01:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تغلب ليفربول على مضيفه واتفورد، بثلاثة أهداف نظيفة، في الجولة الـ13 للدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب فيكارج رود.

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