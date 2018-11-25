النظام الإيراني غير القادر على دفع رواتب موظفيه وعماله نظام متحلل منتهٍ

2018/11/25 | 01:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاحتجاجات العمالية العنيفة في الأحواز العربية وتواصلها في أماكن أخرى من إيران اعتراضًا على الظروف المعيشية المتدهورة وعدم قدرة الشركات على دفع رواتب عمالها..يؤكد أن الملالي نظام مفلس متحلل منتهٍ

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