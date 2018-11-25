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النظام الإيراني غير القادر على دفع رواتب موظفيه وعماله نظام متحلل منتهٍ
2018/11/25 | 01:06
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الاحتجاجات العمالية العنيفة في الأحواز العربية وتواصلها في أماكن أخرى من إيران اعتراضًا على الظروف المعيشية المتدهورة وعدم قدرة الشركات على دفع رواتب عمالها..

يؤكد أن الملالي نظام مفلس متحلل منتهٍ

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