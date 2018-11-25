الوقف السني يأمر بفتح المساجد أمام العائلات المتضررة جراء السيول

2018/11/25 | 01:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمر ديوان الوقف السني، اليوم الأحد، بفتح المساجد أمام العائلات المتضررة جراء السيول والأمطار الغزيرة.

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