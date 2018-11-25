الدوري الفرنسي: ملخص مباراة كان وموناكو

2018/11/25 | 01:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ونجح موناكو وصيف البطل في تحقيق فوزه الأول منذ تغلبه في المرحلة الافتتاحية على نانت، بفضل الكولومبي راداميل فالكاو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 54 من ركلة حرة، مانحا تييري هنري فوزه الأول كمدرب بعد أن خلف البرتغالي ليوناردو جارديم منتصف الشهر الماضي.

وهو أول فوز لهنري (41 عاما) كمدير فني بعد أن عمل أسطورة أرسنال الإنكليزي ومهاجم موناكو السابق منذ 2016 كمساعد للمدرب الإسباني روبرتو مارتينيز في منتخب بلجيكا.

ويأمل المهاجم الدولي السابق أن يكون هذا الفوز بداية انطلاقة جديدة للفريق وأن يمنحه الدفع المعنوي اللازم قبل الحلول ضيفا الاربعاء على اتلتيكو مدريد الاسباني في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويقبع نادي الإمارة في المركز الأخير بنقطة واحدة وفقد الأمل بالمنافسة على احدى بطاقتي المجموعة الأولى الى الدور ثمن النهائي لكنه ما زال يملك فرصة الانتقال للمشاركة في "يوروبا ليغ" لأنه يتخلف بفارق ثلاث نقاط عن كلوب بروج البلجيكي الثالث، إلا أن مهمته ستكون شاقة جدا لاسيما أن يواجه بوروسيا دورتموند المتصدر بالمشاركة مع أتلتيكو (9 لكل منهما) في الجولة الختامية.

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