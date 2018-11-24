أتلتيكو وبرشلونة يمنحان إشبيلية فرصة تزعم الليغا

2018/11/25 | 01:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وبادر أتلتيكو بتوقيع هدف التقدم بفضل رأسية من قنّاصه دييغو كوستا (77) قبل أن يمنح الفرنسي عثمان ديمبيلي فريقه برشلونة فرصة تعديل النتيجة (90).

وبهذا التعادل بين برشلونة (المتصدر بـ25 نقطة) وأتلتيكو مدريد (الوصيف بـ24 نقطة) أصبح إشبيلية (الثالث بـ23 نقطة) الذي يستضيف غداً بلد الوليد، أكبر مستفيد شرط تحقيقه الفوز حيث سيصعد للصدارة.

ملخص أهداف وأحداث مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة

- نهاية المباراة

- دق 90: الفرنسي عثمان ديمبيلي يمنح برشلونة التعادل في الوقت القاتل.

- دق 83: غريزمان يرد على ميسي بركلة حرة مباشرة ولكن تسديدته ذهبت فوق أخشاب المرمى.

- دق 82: ميسي يعود لتهديد مرمى أتلتيكو من ركلة حرة مباشرة لكن الحارس أوبلاك موجود في المكان المناسب.

- دق 77: دييغو كوستا يفتتح باب التهديف من رأسية متقنة بعد ركلة ركنية.

- دق 60: غريزمان يقوم بمجهود بدني وفني كبير ولكن تمريرته العرضية الخطيرة لم تجد دييغو كوستا في المكان والتوقيت المناسبين.

- دق 47: آرثر ميلو يسدد وكرته تجد أقدام مدافعي أتلتيكو.

- بداية الشوط الثاني

شوط أول شحيح من حيث الفرص ولم يبلغ مستوى فني كبير، بسبب التكتل الدفاعي الكبير الذي انتهجه أتلتيكو وهو أسلوبه المعتاد، في حين اكتفى برشلونة بالاستحواذ على الكرة دون أن يشكل تهديداً حقيقياً على مرمى الأتليتي.

- نهاية الشوط الأول

- دق 40: البرغوث الأرجنتيني في ثاني ظهور له في هذا الشوط يحاول التسديد مباشرة على مرمى أوبلاك غير أنّ كرته افتقدت للتركيز.

- دق 23: ميسي يحاول مباغتة حارس الأتليتي يان أوبلاك بكرة ثابتة بعيدة ولكنها لم تشكل خطورة.

- دق 7: كوكي ينفذ ركلة حرة مباشرة بلا مشاكل على مرمى الحارس الكتالوني تيرشتيغن.

- بداية المواجهة

اتلتيكو مدريد - برشلونة..



التشكيلتان الأساسيتان

🏧👥 | ALINEACIÓN1⃣1⃣ ¡Nuestro ONCE!🔴⚪🔴 ¡Atleti, yo te amo...!🎶#AúpaAtleti #AtletiBarça pic.twitter.com/CqdIxtyCB4

— Atlético de Madrid (@Atleti) November 24, 2018

اتلتيكو مدريد - برشلونة ..



الأرقام قبل الأقدام

لم يفز أتليتيكو مدريد في آخر 16 مباراة لعبها أمام برشلونة في الليغا (ت 4 خ 12)، ثاني أسوأ سلسلة له أمام فريق واحد في دوري القمة (23 أمام ريال مدريد).

آخر فوز لأتليتيكو مدريد على برشلونة في الليغا كان في فبراير 2010 (2-1) – كان الفريقان حينها تحت قيادة كويكي سانشيز فلوريس وبيب غوارديولا.

لم يفز أتليتيكو مدريد في آخر 6 مباريات لعبها أمام فرق كاتلونية في الدوري (ت 3 خ 3).

حصد أتليتيكو مدريد أكبر عدد من النقاط على أرضه في الليغا هذا الموسم (16 – ف 5 ت 1).

قد يخسر برشلونة في مباراتين متتاليتين في الليغا لأول مرة منذ أبريل 2016 (3).

سجل لاعب برشلونة ليونيل ميسي 28 هدفاً أمام أتليتيكو مدريد في جميع المنافسات – لم يسجل أكثر سوى أمام إشبيلية (32).

خاض لاعب أتليتيكو مدريد دييغو كوستا 9 مباريات أمام برشلونة في الليغا دون أن يسجل، أكثر من أمام أي فريق آخر.

ساهم لاعب برشلونة لويس سواريز في إحراز 11 هدفاً في 13 مباراة لعبها أمام أتليتيكو مدريد في جميع المنافسات (سجل 7 صنع 4).

فاز مدرب أتليتيكو مدريد دييغو سيميوني مرتين فقط في 23 مباراة خاضها أمام برشلونة في جميع المنافسات (ت 8 خ 13).

خسر مدرب برشلونة أرنستو فالفيردي 6 مرات في 11 مباراة خاضها كمدرب أمام دييغو سيميوني في الليغا (ف 1 ت 4).

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