كأس ليبرتادوريس: تأجيل مؤقت للمواجهة بين ريفر وبوكا بسبب أعمال الشغب

2018/11/25 | 01:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتعرضت حافلة نادي بوكا جونيورز للرشق بالمقذوفات من قبل جماهير ريفر بليت قبل مباراة الفريقين الأرجنتينيين في إياب نهائي كأس ليبرتادوريس السبت.

وتدخلت شرطة مكافحة الشغب باستخدام رذاذ الفلفل بهدف منع وصول جماهير ريفر بلايت إلى داخل الحافلة، وعانى كارلوس تيفيز مهاجم بوكا جونيورز من صعوبات في التنفس.

ومن المتوقع ان تلعب المباراة على الساعة 10:15 بتوقيت غرينيتش (1:15 من فجر اليوم الاحد).

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما.

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