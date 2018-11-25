2018/11/25 | 01:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسرار ميديا وزير المالية السوري مأمون حمدان خلال مشاركته في حملة نظافة وزير المالية السوري مأمون حمدان خلال مشاركته في حملة نظافة ظهر وزير المالية السوري مأمون حمدان في صور […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص #صورني _واني_ما_ادري ..



حذاء وزير المالية يثير جدلاً خلال حملة نظافة ! اسرار ميديا.

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