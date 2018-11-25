كامي بزيع - سر الذهب

2018/11/25 | 01:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كامي_بزيع لماذا اثار الذهب كل هذا الاعجاب منذ فجر التاريخ؟لماذا اتخذ هذه القيمة الثمينة التي باتت مضرب المثل؟هل للذهب مزايا اخرى ابعد من كونه مجرد معدن للزينة؟على امتداد التاريخ اثار الذهب اهتمام كل الحضارات بدون استثناء التي تسابقت للحصول عليها، وبالتالي هو من يحدد قدرتها وقوتها.هذا المعدن اللامع البراق، يرمز الى الشمس ويعتبر رمز النور والذكاء والحكمة والسلطة والقدرة والنفوذ.استعمل ......

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