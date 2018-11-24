2018/11/25 | 01:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد أباظة فيسبوك تويترأبدى هيونج مين سون لاعب توتنهام هوتسبر سعادته عقب الفوز على تشيلسي 3-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر للبريميرليج.

وقال سون عقب المباراة:"الأمر مذهل، قدمنا مستوى جيد للغاية وكان فوزاً مستحقاً في ليلة لا تصدق".



اختيارات المحررين ليون يصبغ ملعبه باللون الأحمر قبل مواجهة سان إتيان جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا جول 50 لعام 2018 | القائمة الكاملة لأفضل اللاعبين في العالم لوكا مودريتش: من لاجئ إلى الأفضل في العالم

وأضاف:"لقد قلنا ذلك من قبل، أول 5 دقائق هامة للغاية، لذلك لعبنا بشكل مباشر وسجلنا هدفاً مبكراً".

وتابع:"بعد ذلك خلقنا الكثير من الفرص، كنت بحاجة للإنهاء بشكل أفضل، وأنا سعيد بالحصول على النقاط الثلاث، ولكن يجب أن أتعلم من تلك المباراة.



كنت حزين حين أضعت الفرص".

ورفعت تلك المباراة رصيد السبرز إلى 30 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطتين عن تشيلسي و3 نقاط عن ليفربول الوصيف، و5 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سون: سأتعلم من مباراة تشيلسي) نشر أولاً على موقع (جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سون: سأتعلم من مباراة تشيلسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (جول).