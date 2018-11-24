ديمبيلي يضرب أحلام كوستا وسيميوني ويعود بتعادل ثمين لبرشلونة

2018/11/25 | 01:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسلام أحمد فيسبوك تويتر حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، نتيجة قمة الجولة الـ13 من الدوري الإسباني، بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة.

اللقاء الذي أقيم على ملعب واندا ميتروبوليتانو، شهد تحفظ من الفريقين، قبل أن ينفك الأمر في الدقائق الأخيرة.

فلم يشهد الشوط الأول أي فرص حقيقة بسبب تراجع أتلتيكو مدريد الدفاعي، وفشل برشلونة في تهديد مرمى أصحاب الأرض.



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الدقيقة 48 شهدت خروج، سيرجي روبرتو بسبب الإصابة، ليحل بدلاً منه رافينيا.

هدف أتلتيكو مدريد جاء في الدقيقة 77 من عمر اللقاء، برأسية من الإسباني دييجو كوستا الذي فك صيامه التهديفي بعد أكثر من 17 مباراة.

وفي الدقيقة 76، أشهر حكم اللقاء، البطاقة الصفراء، في وجه كلاً من دييجو كوستا وصامويل أومتيتي بعد مشادة بين الطرفين.

الدقيقة 80 شهدت خروج كوستا ونزول كوريا، بينما نزل ديميبلي بدلاً من أرتور، ليصنع الفارق.

وفي الدقيقة 89، عدل البديل عثمان ديميبلي النتيجة بهدف قتل أحلام سيميوني من تحقيق فوزه الأول على برشلونة في الدوري الإسباني.

كوستا قربها لأتلتيكو، ولكن ديمبيلي رفض أن يخسر برشلونة للمرة الثانية على التوالى، لتنتهي قمة الليجا بالتعادل الإيجابي🔥🔥.



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— جول العربي - Goal (@GoalAR) November 24, 2018

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