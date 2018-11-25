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احتجاجات “السترات الصفراء” تضعف في فرنسا وصدامات في باريس
2018/11/25 | 01:34
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – ناس شهدت فرنسا السبت يوماً احتجاجياً جديداً على زيادة الرسوم على المحروقات نفّذته حركة “السترات الصفراء” التي بدا أن قدرتها على الحشد تراجعت على المستوى الوطني بالمقارنة مع الأسبوع الماضي.

لكنّ هذا التراجع لم يحل دون وقوع صدامات في باريس بين المحتجّين والشرطة التي استخدمت لتفريقهم الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه واعتقلت كثيرين.

[…]

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