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الاتفاق بشأن جبل طارق يمهد للمصادقة على اتفاق بريكست 
2018/11/25 | 01:34
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – ناس أنقذ اتفاق جرى التوصل إليه في اللحظات الأخيرة للوفاء بمطالب إسبانيا بأن يكون لها دور في مستقبل جبل طارق بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قمة الاتحاد التي ستعقد يوم الأحد وفق الموعد المقرر من أجل تمرير اتفاق بشأن الانفصال البريطاني لرئيسة الوزراء تيريزا ماي.

والتقت ماي برئيس المفوضية الأوروبية جان كلود […]

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