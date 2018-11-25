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أزمة جديدة تضرب نظام الملالي.. 10 مسؤولين في الرئاسة الإيرانية يقدمون استقالتهم
2018/11/25 | 01:38
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قدم عشرة مسؤولين من كبار المسؤولين في مكتب الرئاسة الإيرانية استقالتهم من منصبهم بسبب شمولهم بقانون التقاعد الذي أقره البرلمان في سبتمبر الماضي والذي يمنع كبار المسؤولين ممن يبلغ سن 45 عاماً بالبقاء في منصبه وكذلك حظر استخدام المتقاعدين.

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