2018/11/25 | 01:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أزمة النظامين القطري والإيراني أنهما نظامان إرهابيان عدوانيان يضعان نصب أعينهما الأضرار بالمنطقة وتنفيذ مخططات تخريبية مجرمة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أزمة النظامين القطري والإيراني أنهما يضعان نصب أعينهما الأضرار بالمنطقة) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أزمة النظامين القطري والإيراني أنهما يضعان نصب أعينهما الأضرار بالمنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).