ايندهوفن في الصدارة واياكس وراءه

2018/11/25 | 01:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بات رصيد ايندهوفن 39 بفارق خمس نقاط أمام أياكس الذي تغلب على مضيفه بريدا 3-0.

سجل أهداف أيندهوفن هيرفينج لوزانو (هدفين) في الدقيقتين 11 و66 ولوك دي يونج في الدقيقة 52.

من ناحية أياكس فسجل جيثرو ماشارن، لاعب بريدا، خطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 40 وزكريا لبيض في الدقيقة 54 وكلاس يان هونتيلار في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ورفع أياكس رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثاني.

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