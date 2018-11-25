2018/11/25 | 01:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسرار ميديا قتل 9 أشخاص بينهم شرطيون وأصيب 11 آخرون، في هجوم شنه تنظيم “داعش” على مركز أمن بلدة تازربو جنوب شرقي ليبيا.وكشفت مصادر امنية أن القتلى من بينهم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قتلى ومصابون ومختطفون بهجوم لداعش اسرار ميديا.

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