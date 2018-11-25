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قتلى ومصابون ومختطفون بهجوم لداعش
2018/11/25 | 01:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اسرار ميديا قتل 9 أشخاص بينهم شرطيون وأصيب 11 آخرون، في هجوم شنه تنظيم “داعش” على مركز أمن بلدة تازربو جنوب شرقي ليبيا.

وكشفت مصادر امنية  أن القتلى من بينهم […]

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