موعد مباراة ريفر بليت ضد بوكا جونيورز، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

2018/11/25 | 01:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود جمال

ينتظر عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم مباراة هامة ومرتقبة تجمع بين بوكا جونيورز وريفر بليت، والتي ستقام في ملعب مونومنتال يوم السبت 24 نوفمبر 2018 ميلادياً، الموافق 16 ربيع الأول 1440 هجرياً، وذلك في إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس.





سيخوض البوكا هذا اللقاء بكل قوة بعد التعادل الإيجابي الذي حققه الفريق في مباراة الذهاب بنتيجة (2-2) على أرضه ووسط جماهيره في ملعب البومبونيرا، وسيدخل الأزرق الذهبي هذه المباراة على أمل تحقيق اللقب السابع ليفرح عشاقه وجماهيره، ويخطف بطاقة التأهل لكأس العالم للأندية والتي ستقام في الإمارات.



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استطاع ريفر بليت تقديم مباراة جيدة وتحقيق نتتيجة إيجابية أمام بوكا جونيورز في ذهاب نهائي كوبا ليبرتادوريس خارج ملعبه، وبالرغم من هذا التعادل لن تكون مباراة الإياب سهلة، وسيحاول الباندا استغلال عاملي الأرض والجمهور والفوز على بوكا جونيورز في هذا النهائي، للتويج بالبطولة الرابعة بعد وصوله للنهائي السادس في تاريخه.





السوبر كلاسيكو| التعادل ينهي الجولة الأولى بين بوكا جونيورز وريفر بليت

موعد مباراة بوكا جونيورز ضد ريفر بليت والقنوات الناقلة مدرب بوكا جونيورز يؤكد إمكانية مشاركة تيفيز في النهائي

المباراة

الملعب

الموعد

الحكم القناة الناقلة

ريفر بليت - بوكا جونيورز مونومنتال

الأحد 25 نوفمبر 2018 ميلادياً، 17 ربيع الأول 1440 هجرياً، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية آندريس كونيا أبو ظبي الرياضية 2

الغيابات والتشكيل المتوقع لريفر بليت سيغيب عن ريفر بليت الثنائي إجناسيو سكوكو وإنريكي بولونيا بداعي الإصابة، لكن متوسط الميدان ليوناردو بونزيا سيكون جاهزاً للمباراة ضد بوكا جونيورز بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن ذهاب نهائي كوبا ليبرتادوريس، ولن يغيب أي لاعب عن الفريق للإيقاف.





#JuntosSomosMásGrandes 📸📅 11/11 | Boca 2 - River 2Eran 11 contra todos.



River fue protagonista en la cancha de Boca y creó situaciones para irse con una victoria, pero tuvo que remontar dos veces el resultado para el 2-2 final y definir la Copa en casa.¡VAMOS RIVER! pic.twitter.com/8MBLu4KAgY

— River Plate (@CARPoficial) November 22, 2018 سيتخلى المدرب جالاردو عن الطريقة الحذرة التي بدأ بها مباراة البومبونيرا، وسيعود لتشيكله المعتاد في محاولة لاستغلال عاملي الأرض والجمهور وتحقيق فوزاً يرفع به الكأس الغالية.





التشكيل | 4-3-1-2

فرانكو أرمانيميلتون كاسكو - خافيير بينولا - خوناتان ميادانا - جونزالو مونتيلإيتشيكيل بالاسيوس - ليوناردو بونزيو - إجناسيو فيرنانديزخوان كوينتيرولوكاس براتو - رافائيل بوري

الغيابات والتشكيل المتوقع لبوكا جونيورز

سيغيب عن بوكا جونيورز في سوبر كلاسيكو إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس 2018 فرانك فابرا بداعي الإصابة، وسيشهد اللقاء عودة كريستيان بافون من الإصابة التي تعرض لها في مباراة الذهاب، ولن يغيب أي لاعب عن الفريق للإيقاف.





🇺🇾 Nahitan 😄 pic.twitter.com/zFKyRfkgvX

— Boca Jrs.



Oficial 🏆🏆 (@BocaJrsOficial) November 23, 2018 سيبدأ المدرب سكيلوتو المباراة بنفس الطريقة المعتادة له منث بداية الموسم والتي بدأ بها مباراة الذهاب، لكنه قد يبدأ بالأرجنتيني كارلوس تيفيز بدلاً من أبيلا في الهجوم بعد المستوى الجيد الذي قدمه مع الفريق.





التشكيل | 4-3-3

أجوستين روسيلوكاس أولازا - ليساندرو ماجالان - كارلوس إزكويردوز - ليوناردو خارابابلو بيريز - ويلمار باريوس - ناهيتان نانديزكريستيان بافون - كارلوس تيفيز - سيباستيان فيا

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