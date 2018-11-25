موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ليون، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

2018/11/25 | 01:54

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يحل مانشستر سيتي ضيفاً ثقيلاً على ليون يوم الثلاثاء القادم 27 نوفمبر 2018 ميلادياً، الموافق 19 ربيع الأول 1440 هجرياً، وذلك في إطار الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2018-2019.





يحتل السيتيزنس صدارة المجموعة السادسة في ذات الأذنين برصيد 9 نقاط، ويأتي خلفه الفريق الفرنسي بـ6 نقاط، ويتواجد هوفنهايم المركز الثالث بـ3 نقاط متقدماً على شاختار المتذيل بنقطة واحدة فقط، وهذا يعني أن الأزرق السماوي لا يحتاج إلا للتعادل فقط في اللقاء القادم لضمان العبور للدور الثاني قبل جولة من نهاية دور المجموعات.



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لدى ليون فرصة جيدة في الصعود مبكراً لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا تتمثل في الفوز على مانشستر سيتي، فوقتها سيُصبح رصيده 9 نقاط ويتقدم للمركز الأول بفارق المواجهات المباشرة عن السيتيزنس، وفارق 3 نقاطٍ عن هوفنهايم - في حالة فوزه في الجولة الخامسة - الذي لن ينجح في أخذ مكان الفريق الفرنسي وقتها حتى لو انتصر في المباراة الأخيرة على الأزرق السماوي وخسر الأبيض من الكبير الأوكراني.





فقير جاهز لمواجهة مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ليون والقنوات الناقلة ساني يرصد عيوب الدفاع في فوز مانشستر سيتي الساحق على وست هام

المباراة

الملعب

الموعد

الحكم القناة الناقلة

ليون - مانشستر سيتي استاد أوليمبيك ليون الثلاثاء 27 نوفمبر 2018 ميلادياً، 19 ربيع الأول 1440 هجرياً، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية لم يتحدد بعد beIN SPORTS HD 3

الغيابات والتشكيل المتوقع لمانشستر سيتي يغيب عن مانشستر سيتي في اللقاء ضد ليون حارس المرمى الثاني كلاوديو برافو، وصانع الألعاب الأول للفريق كيفن دي بروينه، والظهير الأيسر الأساسي بنجامين ميندي بداعي الإصابة، ولن يفتقد السيتيزنس أي لاعب بسبب الإيقاف.





مانشستر سيتي صاحب أقوى هجوم في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم حتى الآن برصيد 40 هدف.لم يصل أي فريق أخر للهدف رقم 30 ولا حتى 29 😅 #السيتي 💪 pic.twitter.com/wNLbo9NHl6

— نادي مانشستر سيتي (@Cityarabia) November 24, 2018 لن يقوم بيب جوارديولا بتغيير طريقة لعبه، لكنه سيدفع ببعض الأسماء لتعويض الغيابات التي يعاني منها الفريق، ففي وسط الميدان سيتواجد جوندوجان كبديلاً عن دي بروينه، وفي مركز الظهير الأيسر سيتواجد فابيان ديلف البديل الدائم للفرنسي الدولي.





التشكيل | 4-3-3

إيدرسونفابيان ديلف - آيميريك لابورت - جون ستونز - كايل ووكرإلكاي جوندوجان - فيرناندينيو - دافيد سيلفارحيم ستيرلينج - سيرخيو أجويرو - رياض محرز

الغيابات والتشكيل المتوقع لليون

سيغيب عن ليون في المباراة ضد مانشستر سيتي اللاعب الشاب أمين جويري، وسيشهد اللقاء عودة الظهير الأيمن البرازيلي السابق لمانشستر يونايتد رافائيل، ولن يغيب أي لاعب للإيقاف.





Back in Lyon going savage! 🔥 @OL ⚽️ pic.twitter.com/TWxvi9QnAI

— Memphis (@Memphis) November 24, 2018 سيبدا المدرب جينيسيو بالطريقة والتشكيلة المعتادتين، وستكون خياراته مدججة بأقوى أسلحته الهجومية مثل ممفيس ديباي، حسام عوار ونبيل فقير.





التشكيل | 4-2-3-1

آنتوني لوبيشفيرلاند ميندي - جيسون ديناير - مارسيلو - رافائيلتانجاي ندومبيلي - لوكاس توزارحسام عوار - نبيل فقير - ممفيس ديبايموسى ديمبيلي

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