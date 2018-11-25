توخيل عن رابيو: مثل امرأه جميلة ترفض الخروج معك

2018/11/25 | 01:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسلام أحمد فيسبوك تويتر أكد المدير الفني الألماني توماس توخيل، أن لاعب وسط باريس سان جيرمان، أدريان رابيو، هو من يحدد مستقبله.

ويأتي هذا عقب الفوز على تولوز بهدف نظيف في الجولة الرابعة عشر من الدوري الفرنسي.

وتربط التقارير رحيل اللاعب الفرنسي عن صفوف باريس سان جيرمان، بعد نهاية تعاقده في نهاية الموسم الحالي.



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توخيل أبدى رأيه في الأمر: "لا أعرف أي شيء عن هذا، عليك سؤال اللاعب، قلت سابقًا أنني أريد بقاءه معنا في الفريق، ونحن ننتظر قراره، سواء بالموافقة على البقاء أو الرحيل".

وتابع: "سيكون قراره وعائدًا له، أنه قرار لابد أن تفكر فيه فترة طويلة، ونريد أن نعرفه".

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ستظر فخرًا للعرب في المحافل الدولية يا @midoahm 👏 pic.twitter.com/do9bvvLLFI

— جول العربي - Goal (@GoalAR) November 24, 2018وأتم بمثال يُلمح فيه لرحيل اللاعب: "عندما ترفض امرأه جميلة الخروج معك، يعني هذا لا".

وصنع رابيو هدف اللقاء الوحيد الذي سجله باريس على حساب تولوز، في غياب الثنائي الهجومي، نيمار ومبابي.

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