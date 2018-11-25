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#صادق إطيمش - المتحجرات الفكرية
2018/11/25 | 01:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #صادق_إطيمش المتحجرات الفكريةعلم المتحجرات او ما يسمى علم الحفريات القديمة يتفرع من علم الأحياء ويبحث في اشكال الحياة القديمة في فترات تاريخية وجيولوجية مختلفة تصل الى ملايين السنين.

ولهذا العلم فروع كثيرة اهتم بها علماء الأحياء ، فمنها المتحجرات الحيوانية والنباتية والصخرية التي تعطي الباحث معلومات عن نوعية الحياة العامة او الخاصة بفصيلة ذلك المتحجر قبل ملايين السنين.إلا ان العلم ، بكل حداثته اليوم ،......

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