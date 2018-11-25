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بالوثائق .. محضر إلغاء النقاط الجمركية المستحدثة بين إقليم كردستان والمحافظات العراقية
2018/11/25 | 02:02
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حصلت / موازين نيوز / على نسخة منه وثائق تبين محضر إلغاء النقاط الجمركية المستحدثة بين إقليم كردستان والمحافظات العراقية.

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