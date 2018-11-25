2018/11/25 | 02:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسرار ميديا حذر علماء وخبراء من خطورة انقراض الأسود التي تعيش في البراري، من جراء ما تتعرض له من اعتداءات، سواء كانت من محيطها في البيئة التي تعيش فيها، أو […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أسود العالم في خطر..



وتحذيرات من انقراضها اسرار ميديا.

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