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أسود العالم في خطر.. وتحذيرات من انقراضها
2018/11/25 | 02:03
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اسرار ميديا حذر علماء وخبراء من خطورة انقراض الأسود التي تعيش في البراري، من جراء ما تتعرض له من اعتداءات، سواء كانت من محيطها في البيئة التي تعيش فيها، أو […]

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