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4 إصابات في حادث تصادم 4 مركبات جنوبي البصرة
2018/11/25 | 02:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أفادت مصادر في محافظة البصرة، بإصابة 4 مواطنين بجروح في حصيلة أولية لحادث اصطدام 4 مركبات على الطريق الخارجي لقضاء أبي الخصيب جنوبي المحافظة.

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