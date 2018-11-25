4 إصابات في حادث تصادم 4 مركبات جنوبي البصرة

2018/11/25 | 02:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مصادر في محافظة البصرة، بإصابة 4 مواطنين بجروح في حصيلة أولية لحادث اصطدام 4 مركبات على الطريق الخارجي لقضاء أبي الخصيب جنوبي المحافظة.

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