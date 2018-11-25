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إصرار قناة الجزيرة على استنطاق قضية خاشقجي يعني فشلًا ذريعًا للنظام القابع في الدوحة​
2018/11/25 | 02:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- إصرار قناة الجزيرة الناطقة بلسان تنظيم الحمدين على استنطاق قضية خاشقجي ومحاولة إضافة حكايات وروايات وفبركات عليها باستمرار..

يعني فشلًا ذريعًا للنظام القابع في الدوحة​

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