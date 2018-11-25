مبيعات «الجمعة السوداء» تعكس تفاؤل المتسوقين في أميركا

2018/11/25 | 02:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يراهن التجار كل عام على زيادة المبيعات في موسم تخفيضات «الجمعة السوداء»، وفتحوا أبواب متاجرهم صباح أول من أمس الجمعة لاستقبال الإقبال

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