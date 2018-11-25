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إيران لا تريد «إضاعة الوقت» في مفاوضات نووية جديدة مع ترمب
2018/11/25 | 02:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن طهران لا تجد سبباً لـ«إضاعة الوقت» في محادثات نووية جديدة مع الرئيس الأميركي دونالد

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