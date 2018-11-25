2018/11/25 | 02:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسرار ميديا في الهند، السبت، عن قلقه العميق إزاء نية جماعات هندوسية الحشد بمحيط موقع مسجد سبق هدمه قبل سنوات بمدينة “أيوديا” شمالي البلاد.وقال الأمين العام للحزب الديمقراطي الاجتماعي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الهند :الخوف من حشد هندوسي اليوم يحيط بمسجد مهدوم شمالي البلاد اسرار ميديا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهند :الخوف من حشد هندوسي اليوم يحيط بمسجد مهدوم شمالي البلاد) نشر أولاً على موقع (اسرار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهند :الخوف من حشد هندوسي اليوم يحيط بمسجد مهدوم شمالي البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اسرار).