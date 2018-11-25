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الهند :الخوف من حشد هندوسي اليوم يحيط بمسجد مهدوم شمالي البلاد
2018/11/25 | 02:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اسرار ميديا في الهند،  السبت، عن قلقه العميق إزاء نية جماعات هندوسية الحشد بمحيط موقع مسجد سبق هدمه قبل سنوات بمدينة “أيوديا” شمالي البلاد.

وقال الأمين العام للحزب الديمقراطي الاجتماعي […]

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