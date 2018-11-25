فالفيردي: ديمبيلي موهبة عظيمة ونتوقع منه الكثير

2018/11/25 | 02:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد عماد فيسبوك تويتر انهال إرنيستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة بالمديح على لاعبه عثمان ديمبيلي الذي أحرز هدف التعادل للبلوجرانا أمام أتلتيكو مدريد في المباراة التي استضافها ملعب واندا ميتروبوليتانو في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من الدوري الإسباني "ليجا" والتي انتهت بالتعادل بهدفٍ لكل فريق.

ديمبيلي يضرب أحلام كوستا وسيميوني ويعود بتعادل ثمين لبرشلونة

وقال فالفيردي في تصريحاته بعد المباراة: "ديبميلي لاعب عظيم ولديه إمكانيات كبيرة ويستطيع التطور من الناحية التهديفية وإضافة المزيد من الأهداف".



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أما عن نتيجة المباراة فقال فالفيردي: "دخلنا المباراة برغبة السيطرة على وسط الملعب وتهديد مرمى الخصم، ولكنهم نجحوا في الخروج بالتعادل، لقد توقعت طريقة لعبهم، فهم يتميزون بالأسلوب الدفاعي وهم فريق كبير بالطبع، كان من الصعب إيجاد المساحات وكانوا ينتظرون أن نفقد الصبر لكي يهاجمونا بسلاح الهجمات المرتدة، عندما فقد أرتور الكرة في إحدى المرات مثلوا علينا خطورة بالمرتدات، هذه هي طريقة لعبهم".

يذكر أن برشلونة مازال يتصدر جدول ترتيب الليجا برصيد 25 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن أتلتيكو مدريد صاحب الوصافة وذلك قبل أن يخوض إشبيلية مباراته هذه الجولة.

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