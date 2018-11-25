تيفيز: حاولوا إجبارنا على خوض اللقاء

2018/11/25 | 02:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسلام أحمد فيسبوك تويتر تأجلت مباراة الإياب من نهائي كوبا ليبرتادوريس، لتقام اليوم الأحد بدلاً من السبت، مثلما حدث في لقاء الذهاب.

وتأجل لقاء الذهاب بسبب سوء الأحوال الجوية، بينما تأجل لقاء اليوم بسبب شغب جماهير ريفر بليت، وإصابة عددًا من لاعبي بوكا جونيورز على الرغم من الضغط من أجل خوض المباراة.

الأرجنتيني كارلوس تيفيز الذي عاد لقيادة فريقه للمباراة النهائية تحدث عن اللقاء الذي شهد أحداثًا مثيرة: "لسنا في وضع من أجل أن نلعب كرة القدم، يتم الضغط علينا من أجل اللعب، لدينا 3 لاعبين ليسوا قادرين على المشاركة فنياً بشكل جيد".



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جماهير ريفيربليت الغاضبة تشتبك مع الشرطة بعد قرار تأجيل المباراة..



الأوضاع متوترة خارج مونيمونتال! 😳 pic.twitter.com/qSPWyccPFB

— جول العربي - Goal (@GoalAR) November 24, 2018وتعرض القائد بابلو بيريز للإصابة في العين، رفقة 4 من لاعبي الأزرق والأصفر، بعد الهجوم على حافلة الفريق، قبل ساعة من بداية اللقاء.

وتم تأجيل اللقاء مرتين، الأولى لساعة ثم لساعة ونصف من أجل إقامة المباراة في اليوم ذاته، السبت، لكن مع الضغط والشغب الجماهيري خارج الملعب أدوا لإلغاء المباراة وتأجيلها لليوم التالي.

⚠️ عاجل من أبو ظبي الرياضية - تأجيل مباراة بوكا جونيورز وريفير بليت..



المباراة لن تُلعب اليوم! ✖️ pic.twitter.com/OCdVowcuVv

— جول العربي - Goal (@GoalAR) November 24, 2018تيفيز أردف قائلاً: "في لا بومبونيرا سمعت بعض اللاعبين يقولون لا تسألوا عن حضور الجماهير، اليوم لم يحضر أي شخص".

وسيقام اللقاء، اليوم الأحد، في الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على أرضية ملعب مونيمنتال معقل ريفر بليت.

✖️✖️✖️ pic.twitter.com/iVQrTNsNbe

— جول العربي - Goal (@GoalAR) November 24, 2018وانتهى الذهاب بهدفين لكل فريق، حيث لا تحتسب قاعدة الهدف بأثنين خارج القواعد في نهائي البطولة القارية، التي يتأهل بطلها لكأس العالم للأندية.





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