بالأرقام: بوشيتينيو ملك ديربيات لندن!

2018/11/25 | 02:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد عماد فيسبوك تويتر تلقى فريق تشيلسي خسارته الأولى هذا الموسم على يد توتنهام هوتسبر الذي فاز عليه بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي استضافها ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن والتي أقيمت في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من البريميرليج.

ويأتي هذا الانتصار ليعزز سجل بوشيتينيو في ديربيات لندن والتي فاز فيها بـ 22 مناسبة أكثر من أي مدرب آخر منذ أن تولى المدرب الأرجنتيني مسؤولية تدريب السبيرز.

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وحقق توتنهام الفوز في ثلاث مواجهات من ضمن آخر أربع مواجهات مع تشيلسي في البريميرليج وخسر في مباراة.

قبل هذه المباريات الأربع المذكورة فأن توتنهام كان قد فاز في ثلاث مباريات من ضمن 20 مباراة أمام تشيلسي وتعادل في تسع وخسر ثماني مباريات.

وتعتبر خسارة تشيلسي أمام توتنهام الأخيرة أول خسارة له بالبريميرليج بعد خسارته في المباراة الختامية للموسم الماضي أمام نيوكاسل يونايتد بثلاثية مقابل لا شيء.

توتنهام بدوره فاز في مباراتين متتاليتين أمام تشيلسي للمرة الأولى منذ أغسطس من عام 1987.

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