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الرياض راسخة.. وأعداؤها زائلون ومؤامرتهم مفضوحة
2018/11/25 | 02:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يبذل نظام الحمدين القابع في الدوحة جل جهده ومعه أجهزة استخبارات إيران وجيوش الحشرات الإلكترونية جهودًا هائلة للتشويش على نظام الحكم الراسخ في السعودية

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