منظمة حقوقية: ميليشيا الحوثي الإيرانية تنهب منازل أهالي محافظة الضالع

2018/11/25 | 02:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات مجموعة انتهاكات مارسها الحوثيون بحق منازل قرية الحقب بالضالع، وأوضحت فى بيان لها اليوم مجموعة الانتهاكات والجرائم السابقة التى مارسها الحوثيون فى حق أهالى قرية الحقب بمحافظة الضالع من قصف المنازل بقذائف الهاون، وقنص المدنيين، فى كل الشوارع وتهجير الأهالى من بيوتهم، تحت نيرانهم التى لم تتيح لهم فرصة حمل ما يحتاجونه، ومجموعة الانتهاكات التى تعرضت لها منازلهم وبعد نزوح الأهالى من القرية.واعتقال كل من تبقى فيها، ولم يكن قد بقى فيها غير الشيوبة وبعض الأمراض النفسيين.

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