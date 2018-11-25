2018/11/25 | 02:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسرار ميديا تناقل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لتعليق أحد الشبّان على خبر في احد المواقع الالكترونية عن عودة فتاة مفقودة بعد أيام على اختفائها في برج رحال.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عصابة تخطف النساء … ورجل يهديهم الى طريق زوجته! شاهد الصور اسرار ميديا.

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