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عصابة تخطف النساء … ورجل يهديهم الى طريق زوجته! شاهد الصور
2018/11/25 | 02:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اسرار ميديا تناقل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لتعليق أحد الشبّان على خبر في احد المواقع الالكترونية عن عودة فتاة مفقودة بعد أيام على اختفائها في برج رحال.

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