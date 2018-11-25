أليجري يشيد بكوستا وبنتانكور وعقلية رونالدو

2018/11/25 | 02:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسلام أحمد فيسبوك تويتر أثنى المدير الفني ماسيمليانو أليجري، ليوفنتوس الإيطالي، بالثنائي رودريجيو بنتانكور ودوجلاس كوستا، بعد الفوز على سبال بهدفين نظيفين بالدوري الإيطالي.

وحقق يوفنتوس الفوز بفضل هدفي رونالدو وماندجوكيتش في الجولة الـ13 من الدوري الإيطالي.

أليجري تحدث عن الفوز الثاني عشر في الدوري: "لم يكن سهلاً، لدينا فقط 20 نقطة في آخر 10 مباريات بعد العودة من التوقف الدولي، لقد عانينا في الشوط الأول أكثر من الثاني، لقد غيرنا بعض الأشياء بتواجد كوستا بجانب رونالدو وماندجوكيتش، وهذا ساعد الفريق مع وبدون الكرة".



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مهاجم الأرجنتين التاريخي الذي لعب للقطبين يبدي رأيه 🗣️ pic.twitter.com/3AgBBfnOcJ

— جول العربي - Goal (@GoalAR) November 24, 2018وعن البرازيلي والأوروجويائي، أشاد الإيطالي بهما: "كوستا عاد من فترة صعبة بسبب الإصابة وأشياء أخرى، لكنه قدم أداء جيد اليوم، بنتانكور تحسن ويريد أن يأخذ خطوة للأمام عندما تكون الكرة معه، لديه التمريرة الصحيحة، التوقيت مهم جدًا، في تلك المواقف يجد الزميل في المكان المناسب".

رونالدو سجل اليوم الهدف التاسع له في الدوري الإيطالي: "أنه يركض ويفكر بسرعة، لقد رأى كوستا بعينه وأرسل له الكرة للخلف، لدينا بدلاء على الدكة جيدين، خاصة عندما تلعب مباريات كثيرة وتحتاج للراحة".

رونالدو يحطم رقمًا صامدًا في يوفنتوس 50 عامًاوأتم عن الفريق: "أنه تشكيل منافس، روجاني مدافع جيد، لكن لدنيا 5 مدافعين رائعين، بن عطية لعب أمام ميلان، لأنه يعرف مثل تلك اللقاءات، بالتفوق في العرضيات داخل منطقة الجزاء".

وأخيرًا يا هنري! 😍👏 pic.twitter.com/lyniaRBlfh

— جول العربي - Goal (@GoalAR) November 24, 2018ويستعد يوفنتوس، للقاء فالنسيا الإسباني في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، من أجل حسم التأهل للدور ثمن النهائي.





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