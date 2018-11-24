2018/11/25 | 03:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد بالفيديو | سياسي الابعاد 2018/11/24

مصدر الفيديو: 9A8VDRTLaxg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو | سياسي الابعاد 2018/11/24) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو | سياسي الابعاد 2018/11/24) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).