2018/11/25 | 03:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شاهد بالفيديو | ساعة مكاشفة " البرزاني يقتحم المشهد ...
مجاملات ومكاسب " 24_11_2018
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو | ساعة مكاشفة " البرزاني يقتحم المشهد ... مجاملات ومكاسب " 24_11_2018) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مجاملات ومكاسب " 24_11_2018
مصدر الفيديو: 7_5vt0d2tr0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو | ساعة مكاشفة " البرزاني يقتحم المشهد ... مجاملات ومكاسب " 24_11_2018) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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