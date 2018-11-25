قائد قوات النخبة في البيشمركة: الخلافات السياسية تمهد لعودة داعش الإرهابي

2018/11/25 | 03:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر قائد قوات النخبة في قوات البيشمركة اللواء عزيز ويسي من عواقب استمرار الخلافات السياسية على أمن المناطق الفاصلة بين إقليم كردستان والمحافظات العراقية المجاورة.

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