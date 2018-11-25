إعادة الكهرباء إلى المنطقة الجنوبية بعد انقطاع 3 خطوط

2018/11/25 | 03:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت الملاكات الهندسية والفنية في وزارة الكهرباء من إعادة ثلاثة خطوط لنقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق (٤٠٠ ك.ف)، الى الخدمة بعد ساعات معدودة من انفصالهأا.

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