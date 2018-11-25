محمد بن سلمان الهدف لأنه قاهر إيران وفاضح توجهات الحمدين

2018/11/25 | 03:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحملة المسعورة على النظام السعودي وولي العهد الأمير محمد بن سلمان تعود إلى أنه قرر منذ بداية حكمه أن تكون الحرب داخل إيران وأعلن طهران عدوًّا مبينًا

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