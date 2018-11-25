رئيس تحرير سعودي يوجّه انتقادات لاذعة لإعلام بلاده

2018/11/25 | 03:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واجهت السعودية في الفترة الأخيرة هجمات متصاعدة ضدها وصلت ذروتها إثر مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، وسبقها توتر في العلاقات مع كندا

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