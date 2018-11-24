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شاهد بالفيديو | بغداد و اربيل .. انحسار الخلافات واتساع دائرة المصالح تحت خيمة الدستور ...
2018/11/25 | 03:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شاهد بالفيديو | بغداد و اربيل ..

انحسار الخلافات واتساع دائرة المصالح تحت خيمة الدستور

مصدر الفيديو: LCEyG7nPksw

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