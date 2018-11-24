2018/11/25 | 03:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد بالفيديو | بغداد و اربيل ..انحسار الخلافات واتساع دائرة المصالح تحت خيمة الدستور

مصدر الفيديو: LCEyG7nPksw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو | بغداد و اربيل .. انحسار الخلافات واتساع دائرة المصالح تحت خيمة الدستور ...) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو | بغداد و اربيل .. انحسار الخلافات واتساع دائرة المصالح تحت خيمة الدستور ...) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).