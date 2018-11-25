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“السترات الصفراء” تدخل مرحلة كسر العظم مع الحكومة الفرنسية
2018/11/25 | 03:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- لم يخبُ وهج حركة “السترات الصفراء” المناهضة للسياسات الاقتصادية للحكومة الفرنسية، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي.

وشهدت باريس السبت تحولا في حركة

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